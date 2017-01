Havenhuis schittert nu ook op postzegel

Antwerpen / Heist-op-den-Berg - Bpost brengt in maart een postzegelreeks uit met vijf beelden van Belgische architecturale parels. Het nieuwe Antwerpse Havenhuis, gefotografeerd door Heistenaar Tim Fisher, is er daar een van.

Naast het Havenhuis krijgen ook de Grote Markt van Ieper, het stadhuis van Schaarbeek, het nieuwe administratief centrum van Aalst en het treinstation van Luik-Guillemins hun eigen postzegel. Voor de nieuwe postzegelreeks schreef bpost een wedstrijd uit waar tweehonderd fotografen aan deelnamen. Een panel van klanten koos uiteindelijk de vijf winnende beelden.

De Engelse fotograaf Tim Fisher, die sinds september in Heist-op-den-Berg woont, is een van de trotse winnaars. Hij maakte de foto van het nieuwe Havenhuis. “Het is geweldig dat ik uit zo veel kandidaten geselecteerd ben. Ik ben erg blij dat mijn foto nu in heel België te zien zal zijn. Zelf ben ik nog maar net aan de slag als freelance fotograaf. Voordien werkte ik voor DHL. Ik hoop dat ik er nu wat nieuwe klanten bijkrijg.”

Fisher is gespecialiseerd in het maken van architecturale beelden. “En het Havenhuis vind ik echt een prachtig gebouw.”

Vorig jaar lanceerde bpost een gelijkaardige wedstrijd, maar dan voor landschapsfoto’s. “Daarop kregen we veel positieve feedback, zowel van de fotografen als van de klanten. Mensen vinden het fijn om te kunnen kiezen voor een postzegel die iets toont wat ze herkennen”, zegt Barbara Van Speybroeck van bpost.

De architecturale postzegelreeks is verkrijgbaar in alle verkooppunten en via de website van bpost. Een reeks van tien kost 8,40 euro, een euro meer dan de standaard postzegels.

Het stadhuis van Schaarbeek. Foto: bpost

Het administratief centrum van Aalst. Foto: bpost

De Grote Markt van Ieper. Foto: bpost

Het treinstation van Luik-Guillemins. Foto: bpost

www.timfisherphotos.com