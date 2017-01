Twee auto’s vernield door vlammen

Mechelen - In de Tenderstraat in Mechelen zijn donderdagavond twee auto’s in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand is nog niet gekend maar brandstichting wordt zeker niet uitgesloten.

Het was een voorbijganger die het vuur omstreeks kwart voor acht opmerkte. Op dat ogenblik sloegen de vlammen al uit één van de auto’s en sloegen ze over naar de andere wagen. “Voorlopig is de oorzaak van de brand nog niet gekend. Alle pistes blijven voorlopig open. Het labo stapte donderdagavond nog af voor een grondig onderzoek”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Toch werd donderdagavond rekening gehouden met kwaad opzet. Buurtbewoners namen ook een doordringende benzinegeur waar.

De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een derde geparkeerde wagen. Pas bij daglicht zal duidelijk worden of dat voertuig schade opliep door de hitte van de brand.

Het labo nam stalen om te onderzoeken of er brandversnellers werden gebruikt.

De Tenderstraat bleef enkele uren afgesloten.