IJslaag nog te dun om te schaatsen

Kalmthout - Het ijs in de Kalmthoutse Heide op de Putse Moer was gisteren vier centimeter dik. Het ijs kraakt nog stevig en dus is het nog niet dik genoeg om veilig te kunnen schaatsen.

Het is berekoud, maar schaatsen op natuurijs zit er voorlopig nog niet in. Het is afwachten of het ijs op het ven in de Kalmthoutse Heide dit weekend dik genoeg zal zijn om de vele schaatsliefhebbers te ontvangen. Brandweerman Christian Heydt, ‘ijsmeester’ van dienst, meet vanaf nu dagelijks de dikte van het ijs op de Putse Moer. “Eergisteren was het ijs twee centimeter dik, gisteren vier centimeter”, zegt hij.

“Er zijn wel wat richtlijnen. Zo moet je rekening houden met de luchtvochtigheid en de dikte van het water. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt dat voor één persoon een dikte van zes centimeter volstaat, voor een kleine groep is dat zes tot acht centimeter. Voor grote groepen spreken we toch al gauw van tien tot twaalf centimeter. De dikte van het ijs wordt op verschillende plaatsen gemeten. Daar boren we een gat en peilen we de dikte van het ijs. Als het dag en nacht blijft vriezen, dan zou het ijs dit weekend inderdaad weleens dik genoeg kunnen zijn. Maar een garantie kunnen we natuurlijk niet geven.”

“Het ijs op de Kalmthoutse Heide verdikt gemakkelijk”, weet burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “We zitten hier met ondiepe vennen. Dieper dan een halve meter zijn ze niet. Daarom is het ven sneller begaanbaar dan elders. Het ijs is nu vier centimeter dik. Dat is nog niet dik genoeg om veilig te kunnen schaatsen. Enkele bezoekers waagden het er al op aan de rand van het ondiepe ven, maar het ijs kraakte. Als het nog enkele nachten blijft vriezen, moet het haalbaar zijn. We weten dat er dan veel bezoekers op zullen afkomen.”

