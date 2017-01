Sorteerstraatjes steken de Ring over

Berchem - Ook in Berchem en Borgerhout buiten de Ring doen sorteerstraatjes hun intrede. Vanaf 1 januari 2018 wordt gestart in het gebied tussen Gitschotellei, Ring en Waterbouwkundig Laboratorium.

Antwerpen telt al op verschillende plekken sorteerstraatjes met ruim 13.000 gebruikers. Hierbij deponeren de bewoners zelf hun afval via een bovengronds luik in ondergrondse containers. De sorteerstraatjes vervingen de vuilniswagen al in de wijk Den Dam of op Linkeroever.

In 2018 komt er een uitbreiding buiten de Ring. De eerste fase omvat het gebied tussen Ring en de woonzone rond het Waterbouwkundig Laboratorium aan de Berchemlei in Borgerhout. Van noord naar zuid gaat het om het gebied tussen het Borgerhoutse Luisbekelaar en de Gitschotellei die de twee districten doorkruist.

Die bewoners werden donderdag uitgenodigd voor een infomoment. Later dit jaar volgen er gelijkaardige infomomenten voor andere delen van Berchem. “Het plan is om heel Berchem buiten de Ring in 2018 te laten overschakelen naar de sorteerstraatjes. In deze eerste fase zit er ook een deel van Borgerhout bij, omdat de districten hier wat door elkaar lopen”, meldt Frank Deijnckens, adviseur strategie bij de stad Antwerpen.

Het infomoment lokte een honderdtal buurtbewoners. Dat waren donderdagmiddag meestal gepensioneerden die nogal wat praktische vragen hadden en zich ongerust toonden over mogelijke sluikstorters en af- en aanrijdende auto’s. Deijnckens: “Op elk infomoment komen over heel de dag toch 500 mensen langs. De teneur varieert wel eens. In de Cadixwijk kwamen we een wat hipper volk tegen dat meteen mee was. Daar waren de reacties heel enthousiast. Het is normaal dat de mensen hier dat wat anders bekijken. Maar hoe het werkt of wat er allemaal anders moet, dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Dit moet de mensen vooral doen nadenken over hoe ze hun eigen afvalberg kunnen verkleinen.”