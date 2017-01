‘Toast literair’ met Kris de Smet

Rumst - Onder de noemer Het verhaal van de Nieuwe Snaar vertelt Kris de Smet zijn belevenissen met deze muziekgroep. De (Nieuwe) Snaar zette bijna drie jaar geleden een punt achter een verhaal dat een periode van 44 jaar omvat.

Naast Geert Vermeulen, Walter Poppeliers vormde Kris de Smet samen met zijn broer en boegbeeld een viertal dat met zijn mengeling van folk, skiffle en kleinkunst met een grote dosis humor in binnen- en buitenland grote successen oogstte.

Kris De Smet, die alles vanop de eerste rij meemaakte, schreef er een lijvig boek over. Hij brengt datzelfde verhaal tijdens de lezing Toast literair op zondag 22 januari om 10.30u in de refter van de gemeentelijke Eikenlaarschool aan de Processieweg 2 in Reet in een organisatie van het Davidsfonds.

Sappige anekdotes uit het rijke tourneeverleden van de groep worden afgewisseld met beelden en acts uit het onuitputtelijke repertoire. Er wordt aan de deelnemers een aperitief met hapjes aangeboden. De inkom bedraagt 15 euro.