Trump aangekomen en klaar om eed af te leggen in zwaar beveiligd Washington

Donald Trump is donderdagnamiddag (donderdagavond Belgische tijd) aangekomen in Washington om daar vrijdag ingehuldigd te worden als nieuwe president van de Verenigde Staten. De Amerikaanse hoofdstad lijkt intussen op een versterkte burcht.

De voorbije dagen werd in Washington D.C. alles klaargemaakt voor de inauguratie van de 45ste president. Die beëdiging zal gebeuren aan het Capitool. In de loop van donderdag is ook Donald Trump aangekomen in de hoofdstad. Volgens de traditie deed hij dat met een toestel van de Amerikaanse luchtmacht. Zijn echtgenote Melania vergezelde hem.

Versterkte burcht

Trump kwam daar niet zomaar toe. De militaire basis waar hij landde en Washington zelf is streng beveiligd. Duizenden agenten uit het hele land werden opgetrommeld om de president-elect te verwelkomen. En ook de veiligheidsdiensten zijn druk in de weer, ook al is er geen concrete dreiging. Toch wordt er rekening gehouden met een aanslag zoals in Berlijn en Nice, met een vrachtwagen. Capitol Hill is bijna hermetisch afgesloten, met honderden straatblokken. Daarnaast staan er langs de site ook controleposten. Rugzakken, selfiesticks, fluitjes of drones zijn niet toegelaten.

In Washington zelf zijn ook heel wat straten afgesloten, zoals bijvoorbeeld Pennsylvania Avenue, de straat van het Witte Huis.

De beveiliging van de inauguratie zal in totaal 93 miljoen euro kosten.

Vice-president

Ook toekomstig vice-president, Mike Pence, is intussen in Washington. “We kunnen niet wachten om ons in te zetten voor het Amerikaanse volk”, zei Pence aan toegestroomde verslaggevers.

Pence en Trump leggen donderdag nog een krans bij het nationale monument in Arlington. Daarna gaat Trump nog naar het “Make America Great Again!”-concert aan het Lincoln Memorial, om vervolgens te overnachten in het Blair House. Dat gastenverblijf ligt recht tegenover het Witte Huis, waar huidig president Obama een laatste keer zal slapen.

Op de koffie

Vrijdagvoormiddag zullen Trump en zijn echtgenote op de koffie gevraagd worden bij de Obama’s. Rond 10.30 uur (16.30 uur Belgische tijd) trekt Donald Trump naar het Congresgebouw om daar op de middag (18 uur Belgische tijd) de eed af te leggen van nieuwe president van Amerika.

Op de plechtigheden in Washington worden vrijdag bijna een miljoen mensen verwacht.

