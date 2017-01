Zeven jaar cel geëist voor ‘wansmakelijk’ misbruik

Turnhout - De seksuele escapades die kroegbaas Jelle C. (25) uit Turnhout eropna hield, waren volgens de advocaat-generaal “weerzinwekkend” en “wansmakelijk”. Hij eiste in beroep zeven jaar celstraf.

Ooit was Jelle C. uit Turnhout de jongste kroegbaas op de Grote Markt. Het succes deed hem evenwel compleet ontsporen. In een roes van cocaïne pleegde hij zware zedenfeiten op minstens twintig jongens. Hij lokte hen naar zijn café Obelisk of zijn woning met de belofte dat ze 20.000 euro konden verdienen als escort. Terwijl hij hen onder schot hield, moesten de jongens seksuele handelingen stellen. “Alles werd gefilmd met zijn iPhone. Als ze weigerden, dan dreigde hij ermee de eerder opgenomen beelden openbaar te maken”, zei advocaat-generaal Marc Tack.

Op 31 oktober werd hij een eerste keer opgepakt. “Nadien werd hij drie keer vrijgelaten onder voorwaarden. Maar telkens sloeg hij opnieuw toe. Deze man kent normen noch waarden”, zei de aanklager. “Hij heeft al genoeg kansen vergooid. De eerste rechter veroordeelde hem tot zeven jaar celstraf. Ik vind die straf gepast.”

Minstens vier jongens die zijn verkracht, waren jonger dan 16 jaar. Een 16-jarige moest zelfs zijn eigen uitwerpselen eten en zijn schaamhaar werd in brand gestoken.

Volgens Jelle C. waren de feiten het gevolg van een zware cocaïneverslaving. “Op een bepaald moment gebruikte hij tot 10 gram per dag”, zei meester Karolien Van de Moer. “Op die momenten gingen bij hem alle remmen los.” De advocate vroeg om het effectieve gedeelte van de straf te beperken tot de 21 maanden die hij in voorarrest doorbracht.

Lees het volledige verhaal vrijdag in Gazet Van Antwerpen, editie Kempen