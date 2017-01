Onbekende Borgerhoutse beer: “Tegen het einde van het jaar hoop ik wereldkampioen te zijn”

Borgerhout - Onbekend bij het grote publiek, maar wel een onverslaanbare kickbokser. De 26-jarige Jamal Ben Saddik vecht zich letterlijk een weg naar de top. Hij staat nu op de vierde plaats op de wereldranglijst. “Maar tegen het einde van dit jaar hoop ik wereldkampioen te zijn.” In afwachting daarvan is er een documentaire over hem gemaakt, die in februari in première gaat in de Roma. “Ik heb hem zelf nog niet gezien”, zegt hij.

Een lilliputter lijk ik wel, wanneer Jamal Ben Saddik me met een brede glimlach binnenlaat in zijn bescheiden appartementje in Deurne. Om en bij de twee meter en 130 kilogram hartelijkheid ontvangen me ...