Overvallen uitbater van nachtwinkel: "Die stok is mijn redding geweest”

Arendonk - Een blauw en gezwollen oog. Meer hield de uitbater van een nachtwinkel in Arendonk niet over aan een schermutseling met een dolle klant die hem wilde neersteken met een mes. De dader is opgepakt.

Een dag na de gewelddadige raid staat uitbater Kanif Shakoor (39) met een bang hartje achter de toonbank van zijn nachtwinkel op de Vrijheid. “Ik heb geen andere keuze”, zegt hij. “Het is mijn kostwinning. Aan stoppen heb ik geen moment gedacht. Ik baat deze zaak al dertien jaar uit.”

De narigheid voor de Pakistaan begon woensdagavond rond 18u30. Een 38-jarige Gambiaan uit Arendonk stapte toen de winkel binnen. Volgens de uitbater was de klant onder invloed van drank of drugs. “Hij vroeg naar telefoonkaarten, maar weigerde ze te betalen. Hij vond ze te duur”, vertelt Shakoor. “Omdat hij maar bleef roepen en tieren, opende ik de deur en vroeg hem naar buiten te gaan. Zonder aarzelen sloeg hij met zijn vuist vol op mijn linker oog.”

Een uur later stond de kleurling opnieuw in de winkel. “I kill you, i kill you”, snauwde hij de uitbater meermaals toe. Rond 22u30 stoof de Gambiaan opnieuw de nachtwinkel binnen. “Hij haalde meteen een mes van 25 centimeter tevoorschijn. Dat hij had in papier gewikkeld”, vertelt Shakoor. “Zonder aarzelen probeerde hij me neer te steken. Ik kon gelukkig wegspringen. Vervolgens probeerde hij zich achter de toonbank te begeven. Ik greep meteen naar mijn houten stok. Die heb ik altijd klaar liggen en zo kon ik de overvaller op afstand houden.”

De verdachte is donderdag aangehouden door de onderzoeksrechter.