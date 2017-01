Op bezoek bij reizigers die ‘vuile’ bussen uit Antwerpen krijgen: “Binnenkort zitten we hier weer in bus zonder airco”

Antwerpen / Westerlo / Heist-op-den-Berg - Aan de bushaltes was donderdag geen greintje begrip te bespeuren voor de geplande ingreep van De Lijn. Die gaat de bussen die vanaf 1 februari niet meer in Antwerpen mogen rijden in de landelijke gemeenten posteren. Mensen van ‘de parking’ nemen duidelijk geen genoegen met de overschotjes van ’t Stad.

