Sint-Carolus Borromeuskerk kiest voor stoelen van Deens designlabel

Antwerpen - Een kerkstoel hoeft niet altijd een krakend houten ding te zijn. Dat bewijst de Antwerpse Sint-Carolus Borromeuskerk, die gaat voor opvallende 'vlinderstoelen' van Fritz Hansen.

Witte, zwarte, rode en blauwe stoelen van de Series 7™ collectie van Deens desing label Fritz Hansen fleuren voortaan de Sint-Carolus Borromeuskerk op het Hendrik Conscienceplein op. De stoelen zijn een deel van de restauratie die de kerk onderging na een brand

Volgens Wenke Claus, contract manager bij Fritz Hansen is de gewaagde keuze helemaal niet zo vreemd. "Het is een barokkerk en barok betekent en Barocca betekent in het Portugees 'parel van onregelmatige vorm'. De stoelen vormen een interessant contrast in de kerk. Het patroon van de kleur en de plaatsing is samen met een architect van de kerk uitgewerkt. De vlinderstoel werd al zo'n zestig jaar geleden ontworpen en is sindsdien een iconisch design. We hebben eerder ook al stoelen geplaatst in een kerk in Zwitserland, we waren dus niet helemaal verrast met de vraag vanuit de Antwerpse kerk."

Schommelstoel

Toch blijft het niet enkel bij de opvallende stoelen die van het altaar tot achteraan in de kerk staan. Ook aan de zijkanten wordt de kerk opgefleurd met opvallende exemplaren, namelijk swing chair-versies van diezelfde Series 7™ stoelen.