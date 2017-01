Verdachte van brandstichting in appartementsgebouw is overleden

Heist-op-den-Berg - De 41-jarige man die verdacht werd van de brandstichting in de ondergrondse garage van een appartementsgebouw op de Binnenweg in Heist-op-den-Berg op kerstdag, is overleden. De man was al een tijdje ziek.

J.V., die zelf in een aanpalend gebouw woonde, werd enkele uren nadat de brand in de garage was uitgebroken opgepakt als verdachte voor de brandstichting. De man ontkende evenwel met klem dat hij iets met de feiten te maken had. Hij zei dat hij televisie aan het kijken was en dat plots de elektriciteit was uitgevallen.

“Hij is dan naar een buurman gestapt om te kijken of die nog stroom had. Toen merkte hij de rook in de gang op”, zei zijn advocaat Steff Stevens enkele dagen na de aanhouding van de man.

Ondanks zijn ontkenningen werd de man door de onderzoeksrechter aangehouden. Volgens de speurders was er een aantal elementen die in het nadeel van de man pleitten. J.V. sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en wachtte volgens zijn advocaat al een tijdje op een levertransplantatie. Omdat zijn toestand in de gevangenis snel achteruitging, werd de man zelfs naar het ziekenhuis overgebracht en besliste de onderzoeksrechter om de man om gezondheidsredenen niet langer aan te houden. Enkele dagen geleden is J.V. overleden in het ziekenhuis.