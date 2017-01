Gemeente wil Boomstraat frisse en groene toets geven

Bornem - De Boomstraat zal er over enkele jaren wellicht helemaal anders uitzien. Het gemeentebestuur is volop plannen aan het maken om in het midden van de straat een pleintje te creëren met banken en bomen. Mogelijk verandert ook de rijrichting voor auto’s gedeeltelijk.

De Boomstraat ziet er al verscheidene jaren hetzelfde uit en daar wil het huidige gemeentebestuur verandering in brengen. “We zijn op dit ogenblik plannen aan het maken hoe het in de toekomst verder moet met de Boomstraat. Hoe kunnen we de straat aantrekkelijk houden en zelfs aangenamer maken om hier te vertoeven”, zegt burgemeester Luc De boeck (CD&V). “Eén van de pistes die op tafel liggen is het creëren van een pleintje in het midden van de Boomstraat, in de buurt van het kruispunt met de Ruiterstraat. Daar willen we een soort rustpunt met wat groen, een fonteintje en zitbanken. Maar om dat te kunnen verwezenlijken zullen er enkele panden moeten verdwijnen. Gebouwen die we nadien terug gaan bouwen maar wellicht iets verder naar achter dan dat ze nu gelegen zijn. En voor de handelszaken die er nu gevestigd zijn gaan we uiteraard tijdelijk een andere oplossing zoeken.”

Voor alle duidelijkheid: op dit ogenblik worden er nog gesprekken gevoerd met de eigenaars van die gebouwen en gaat het alleen maar om plannen.

Maar naast het rustpunt in de Boomstraat wordt er ook bekeken hoe het met de mobiliteit verder moet. Autovrij wordt de Boomstraat zeker niet. Maar de kans is niet onbestaande dat de rijrichting van het verkeer (deels) wordt aangepast in de toekomst (in de volgende legislatuur).

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Verenigde Handelaars werden ook acht winnaars getrokken van de eindejaarsactie. Acht mensen die elk een aankoopbon van 200 winnen.