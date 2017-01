Na opa en mama begint Keano (11) zijn opleiding bij jeugdbrandweer

Bornem - De familie Piessens is helemaal bezeten door de brandweer. Gust (57) en dochter Ellen (35) maken al jaren deel uit van het korps van Bornem. Nu treedt ook Keano (11) in de voetsporen van zijn mama en opa. Hij begint morgen bij de jeugdbrandweer.

Gust Piessens is ondertussen al 31 jaar bij de brandweer in Bornem. “Dat ik ooit brandweerman ben geworden, heb ik te danken aan enkele vrienden die al bij de brandweer waren. We gingen elke week zaalvoetballen met zeven. Vier van hen waren brandweerman. Het gebeurde wel eens dat ze tijdens de wedstrijd werden opgeroepen. Dat leek mij wel spannend en ze hebben mij overtuigd om ook bij de brandweer te komen”, vertelt Gust.

Ook Ellen, de dochter van Gust, is ondertussen een vertrouwd gezicht bij de post Bornem van hulpverleningszone Rivierenland. “Als je vader bij de brandweer is, dan zet die microbe over. Dat kan niet anders. Al van toen ik kind was, was ik geïnteresseerd in de brandweer. Toen vroeger de sirene in het dorp loeide als er een brand was, kreeg ik al kippenvel. Enkele jaren later ben ik bij de jeugdbrandweer gegaan. Om later bij het echte korps te komen. Ik was de eerste vrouw bij de brandweer in Bornem”, zegt Ellen die ondertussen al vijftien jaar brandweervrouw is.

Daar houdt het niet mee op bij de familie Piessens. Ondertussen is ook Keano, de 11-jarige zoon van Ellen, compleet in de ban van de brandweer. “Ik begin zaterdag met mijn opleiding voor de jeugdbrandweer. Zo kom ik heel veel te weten over de werking van de brandweer en kan ik vanaf mijn achttiende overstappen naar de eigenlijke brandweer”, glundert de tiener.

Ondanks zijn jonge leeftijd is Keano al heel vertrouwd met de brandweer. “Afgelopen zomer nog heeft hij de brandweerwagens gepoetst, samen met mijn oom die ook brandweerman is. Ik ben er zeker van dat de jeugdbrandweer geen bevlieging is, maar dat hij de volgende generatie van onze familie zal zijn die over zeven jaar mee uitrukt naar branden en ongevallen”, lacht Ellen.