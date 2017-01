Ken jij het outletzusje van Zara al?

Wie al eens in Spanje de winkelstraten ging verkennen, heeft Lefties wellicht al ontdekt. In dit klein zusje van Zara verkocht moederbedrijf Inditex de overschotten uit de vorige collecties, maar nu lijkt Lefties ook een eigen merk te worden.

In november vorig jaar werden de winkels van Lefties opgeknapt en de website werd in een nieuw jasje gestoken. Volgens persbureau Reuters moet het merk een nieuw elan krijgen: in plaats van alleen overschotjes te verkopen, wil Indidex nu met ontwerpers en fabrikanten een eigen product voor het merk ontwikkelen. Lefties zou zo kunnen concurreren met ketens als Primark en Forever 21, waar de prijzen lager liggen dan bij Zara.

Lefties bestaat sinds 1993 en begon in Spanje, al zijn er ondertussen ook winkels in Portugal, Mexico en Rusland. Eind december opende de eerste winkel in het Midden-Oosten, in de Doha Mall in Qatar, en het gerucht gaat dat er nieuwe filialen in Spanje en Mexico zouden komen. Een telefoontje naar de persdienst wijst uit dat er voorlopig geen concrete plannen zijn aangekondigd voor nieuwe filialen elders in België of elders in Europa. Ook online is Lefties nog niet te koop bij ons: op de website kan je enkel kleding bestellen, niet laten leveren.