Wout van Aert zegt af voor WB-cross in Hoogerheide, “WK voorlopig niet in gevaar”

Wout van Aert zal zondag niet starten in de GP Adrie van der Poel in Hoogerheide. Dat maakte zijn team Crelan-Charles donderdag bekend. Van Aert keerde begin deze week met knieproblemen terug van een trainingsstage in Spanje. Hij moet hij het rustig aan doen en neemt uit voorzorg niet deel aan de slotmanche van de Wereldbeker, waarin hij al zeker is van de eindzege.

“Een controle in het ziekenhuis van Herentals wees donderdag uit dat de ontsteking in de knie nog niet weg is”, klinkt het in een persbericht. “Er is beterschap, maar Wout mag voorlopig niet terug fietsen van dokter Toon Claes. Wel heeft hij Van Aert aquajogging aangeraden om de komende dagen de conditie te onderhouden. Er komt ook extra begeleiding van Lieven Maesschalck, wat het herstel moet bespoedigen.”

“Mijn WK komt voorlopig niet in gevaar, maar de tijd tikt natuurlijk”, stelt Van Aert in het persbericht. Maandag volgt een nieuwe echo.