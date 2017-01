Ook minister Weyts bezoekt Ranst

Ranst - Ranst is in trek bij de ministers want na het bezoek van minister Johan Van Overtveldt is het nu de beurt aan Ben Weyts om Ranst een bezoekje te brengen. Hij doet dat op vrijdag 20 januari in de Broechemse Den Boomgaard in de Antwerpsesteenweg.

Weyts is er te gast bij zijn N-VA-partijgenoten die het glas heffen op het nieuwe jaar. De Vlaamse minister voor mobiliteit, openbare werken,Vlaamse Rand, toerisme en dierenwelzijn heeft toegezegd naar de receptie te komen die om 20u begint. Alle belangstellenden zijn welkom.

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen staat er dan zaterdag ook nog het bezoek van minister Koen Geens op het programma.