Tottenham-trainer brengt goed nieuws over blessure Vertonghen

Tottenham-trainer Mauricio Pochettino heeft op een persconferentie donderdagmiddag goed nieuws gebracht over de enkelblessure van Jan Vertonghen. De Rode Duivel zou minder lang aan de kant staan dan aanvankelijk gevreesd. “Jan is heel positief. We verwachten nu dat hij maar zes weken out zal zijn, minder dan eerst gevreesd.”

Het was geen mooi beeld: Vertonghen die zijn enkel omsloeg en meteen gewisseld moest worden tijdens de competitiewedstrijd tegen West Bromwich Albion. De Rode Duivel zou twee maanden tot tien weken out zijn, luidde de eerste diagnose, maar Tottenham-coach Mauricio Pochettino bracht donderdagmiddag beter nieuws.

“We willen geen tijdslimiet plakken op zijn terugkeer. Als je positief ingesteld bent, is het makkelijker revalideren”, vertelde hij aan The Evening Standard. “Het is oké met Jan Vertonghen - hij is heel positief. We gaan met hem tot het uiterste. Nu verwachten we dat hij zes weken aan de kant zal staan, minder lang dan eerst gevreesd dus.”

Pochettino bevestigde ook dat hij geen vervanger voor Vertonghen zal gaan halen. “We hebben veel spelers die op zijn plaats kunnen spelen en zijn tevreden over onze huidige kern”, aldus de Argentijn. Vertonghen zal de topper tegen Manchester City van komend weekend wel aan zich moeten laten voorbijgaan. Ook de dubbele confrontatie met AA Gent zal waarschijnlijk te vroeg komen.