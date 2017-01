In deze restaurants eet acteur/regisseur Luk Wyns

Het Pomphuis

Foto: rr

“Ik heb een zwak voor dineren in een historisch decor. Met zijn prachtige pompen en duidelijke kenmerken van de art nouveau hoort Het Pomphuis tot mijn favorieten. Er hangt nog de sfeer van de hoogdagen van de Red Star Line. De Belgisch-Franse keuken ademt een en al originaliteit. Of het nu een klassieke steak is of een portie oesters: de chef verrast elke keer opnieuw.”

Het Pomphuis, Siberiastraat, 2030 Antwerpen, 03-770.86.25, www.hetpomphuis.be

De Veehandel

Filmopnames in restaurant De Veehandel. Foto: JVDP

“De vleeskaart van deze zaak is vergelijkbaar met een wijnkaart, met daarop de fijnste en duurste gerechten. In dit gezellige restaurant smaakt alles authentiek, van de frieten over de groenten tot de witloofsalade met appels. In De Veehandel draaiden we enkele scènes voor de tweede Crimi Clowns-film ‘Uitschot’. Aan de overkant van de straat bouwden we deze zaak volledig na voor de opnames.”

Lange Lobroekstraat 61, 2060 Antwerpen, 03-271.06.06, www.de-veehandel.be

Marcel

Foto: rr

“Bij Marcel lijkt het alsof je in Parijs zit te tafelen. Dit mooie etablissement oogt traditioneel en klassiek, maar de keuken staat voor trendy gerechten. Nouvelle cuisine, met andere woorden. Als klant waardeer ik dat contrast. Erg lekker is de vissoep met croutons. Tijdens de zomermaanden is het leuk om wat te eten op het terras aan de straatkant. Ik loop hier ook langs als ik discreet wil vergaderen met een lekker glaasje wijn.”

Van Schoonbekeplein 13, 2000 Antwerpen, 03-336.33.02, www.restaurantmarcel.be

Vieux Depot

Foto: rr

“We noemen Vieux Depot wel eens ‘onze kantine’, omdat de zaak zich op wandelafstand van onze kantoren bevindt. Krijg ik klanten over de vloer of willen we zelf een hapje eten, dan is dit een vast adresje. Op de gevarieerde kaart vind je ook een goedkope dagschotel of kleine gerechten, zoals een koninginnehapje, een visschotel of een portie stoofvlees.”

Oude Baan 11, 2930 Brasschaat, 03-653.33.33