Kou veroorzaakt problemen in vluchtelingenkamp Duinkerke: al 25 mensen afgevoerd

De aanhoudende vrieskou veroorzaakt steeds meer problemen in het vluchtelingenkamp van Duinkerke in Noord-Frankrijk. Zo moesten sinds maandag al 25 vluchtelingen worden afgevoerd door CO-vergiftiging. Dat meldt vzw Humain donderdag.

Na de sluiting van de zogeheten “jungle” in Calais verdubbelde het aantal inwoners van het kamp in het nabijgelegen Duiukerke op korte tijd tot ongeveer 1.000 vluchtelingen. De teller zou inmiddels op 1.300 staan. Ook heel wat niet-begeleide minderjarigen die verspreid werden over heel Frankrijk na de ontruiming van Calais, keren terug naar het departement Pas-de-Calais en Duinkerke.

Dat leidt tot benarde situaties in het vluchtelingenkamp. Het kamp wordt nochtans gerund door de overheid, al zijn het in de praktijk vooral vrijwilligers en hulporganisaties die zich ontfermen over de illegalen. De vluchtelingen kunnen terecht in een paar honderd shelters, houten blokhutten zonder voorzieningen. Door de kou kruipen steeds meer mensen bijeen in een shelter rond een petroleumvuurtje, maar dat veroorzaakt problemen. Zo zijn er deze week al 25 mensen het slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging.

“De Franse brandweer en het medisch urgentieteam hebben daarom beslist om permanent aanwezig te blijven in het kamp. Naar verluidt worden de “hokjes” overdag elke drie uur gecontroleerd. En bij die controles zijn er al elke keer mensen aangetroffen die bevangen waren en bijstand moesten krijgen. Deze controles gebeuren niet tijdens de nacht”, meldt vzw Humain, die aandringt op een evacuatie.