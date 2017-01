Hier eet je de lekkerste truffelgerechten

Het is zwart, ruikt naar muskus en jeneverbes, is een schimmel en kost een fortuin, maar ik kijk er elk jaar reikhalzend naar uit? Juist: zwarte truffels. Hoed u voor namaak, want die is er ongelooflijk veel op de markt. De allerbeste groeien in de Franse Périgord en in Noord-Italië. In deze Antwerpse restaurants eet je de lekkerste truffelgerechten.

Het ijkpunt: Pazzo

Foto: Frederik Beyens

Pazzo is een begrip in Antwerpen en ver daarbuiten. Er hangt na al die jaren nog steeds een erg verslavende vibe. De wijnbar op de eerste verdieping is een ontmoetingsplaats voor chefs, vrienden en nachtdieren. Het restaurant trekt dan weer smulpapen aan die een restaurant zoeken met een hoog ‘Cheers’-gehalte. Ingrid Neven is de rots in de keuken en gaat er nog steeds voor met dezelfde ambitie en gedrevenheid. Haar risotto met zwarte wintertruffel is een echt monument.

Oude Leeuwenrui 12, 2000 Antwerpen, 03-232.86.82, www.pazzo.be

Decadent: ’t Fornuis

Foto: rr

De keuken van Johan Segers is eenvoudigweg complex en volks decadent. Hij combineert vaak luxueuze ingrediënten met erg eenvoudige, zoals varkensoor met kreeft. In het zwarte truffelseizoen gaat Johan Segers helemaal los en maakt hij een van de rijkste, decadentste gerechten die je in België kan eten. Het gaat hier om een vogelnestje waarbij het ei vervangen wordt door een volledige zwarte truffel. Zet dit gerecht op je bucketlist, het is buitenaards.

Reyndersstraat 24, 2000 Antwerpen, 03-233.62.70

Creamy: Van Tricht

Foto: Wim Daneels

De legendarische kaasimporteurs en affineurs Michel en Frederic Van Tricht bieden in deze periode een van de beste en meest tot de verbeelding sprekende combinaties die je met zwarte truffel kan maken. Een brie wordt gehalveerd en tussen de twee helften wordt een royale hoeveelheid rijpe zwarte wintertruffel geschaafd. De twee helften worden terug op elkaar gelegd en gaan de rijpingskamer in. Eens rijp is dit de romigste, smeuïgste expressie van zwarte truffel die je je kan dromen. Een kaas voor koningen.

Fruithoflaan 41, 2600 Berchem, 03-440.14.05, www.kaasaffineurs-vantricht.be

Jonge truffelgod: Colette

Foto: rr

De jonge chef Thijs Vervloet leerde het klappen van de zweep bij de juiste chefs. Ik at ooit mijn allereerste menu truffes bij topkok Robuchon, waar Vervloet een paar jaar werkte. Hij stond ook in de keuken bij een andere truffelmagiër, Johan Segers. De moeilijkheid is om met toevoeging van zwarte truffel een echte meerwaarde te creëren, maar Vervloet voelt dat perfect aan. Zijn truffelgerecht met schorseneren, kalfszwezerik en kalfstong is een streling voor je smaakpapillen.

Sint-Lambertusstraat 9, 2260 Westerlo, 014-74.94.74, www.restaurantcolette.be