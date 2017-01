Dit zijn de 57 Antwerpse moskeeën

Antwerpen - Minister van Justitie Koen Geens heeft voor de erkenning van twintig moskeeën in Vlaanderen een positief advies uitgebracht, waaronder vijf in de stad Antwerpen. De stad Antwerpen telt momenteel 57 moskeeën.

Na controle op de volledigheid maakte de Vlaamse administratie vorig jaar 43 dossiers over aan federaal minister van Justitie Koen Geens. Die heeft in december een positief advies overgemaakt voor twintig moskeeën. Het gaat om vijf moskeeën in de stad Antwerpen: El Mouslimine (Antwerpen), El Nour (Antwerpen), Selimiye (Berchem), Inaba (Deurne) en Mescidi Kuba (Berchem). Vijf anderen waren eerder al erkend: Attaqwa (Deurne), Noor Ul Haram (Antwerpen-Noord), Mehmet Akif Camii (Antwerpen), Huzur (Antwerpen) en De-Koepel (Borgerhout).

Erkende moskeeën of lokale geloofsgemeenschappen hebben recht op subsidies en een loon voor de imam. Toch staan niet alle moskeeën te springen om een erkenning. Sommigen hebben geen financiering nodig omdat ze door de Marokkaanse of Turkse overheid worden gesteund. Anderen willen geen pottenkijkers. Ook een belangrijk knelpunt is de brandveiligheid, die Antwerpen als extra voorwaarde oplegt. Niet alle moskeebesturen beschikken over genoeg middelen voor de nodige aanpassingen of voor een pand dat al in orde is.

De Koepel in Borgerhout Foto: WAS

De meeste moskeeën (29) hebben bestuursleden met een Marokkaanse achtergrond. Slechts één heeft een erkenning en tien hebben een aanvraag lopen. Negen moskeeën hebben vooral gelovigen met Turkse afkomst, twee zijn erkend en twee deden een aanvraag. Verder zijn er drie Afrikaanse (één erkend), twee Pakistaanse (één erkend), twee Afghaanse en twee Bengaalse. Ten slotte zijn er tien moskeeën van diverse gemeenschappen, zoals Albanese en Tsjetsjeense. Het Islamitisch Cultuur Centrum Bosnië & Herzegovina deed een aanvraag. De Koepel in Borgerhout heeft een erkenning.

Bekijk de map met de erkende moskeeën (groen icoontje), de moskeeën die een erkenningsaanvraag hebben ingediend (blauw) en de niet-erkende moskeeën (rood):