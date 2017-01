Barrow zegt ingezworen te worden op Gambiaanse ambassade in Senegal

Adama Barrow wordt donderdagnamiddag ingezworen als president van Gambia op de ambassade van zijn land in de Senegalese hoofdstad Dakar. Dat kondigt hij op Facebook aan. “Het grote publiek is hierbij uitgenodigd”, aldus Barrow.

Eerder op de dag zegden leger en politie in Gambia hun steun aan president Yahya Jammeh op. Na het officiële verstrijken van diens ambtstermijn woensdag zijn politiebaas Ousman Sonko en stafchef Ousman Badgie het eens geworden om geen bevelen meer aan te nemen van Jammeh, luidde het uit veiligheidsbronnen. Ze zijn alleen nog loyaliteit verschuldigd aan Adama Barrow.

Barrow won in december de presidentsverkiezingen in Gambia. Jammeh, die het kleine, volledig door Senegal omringde land sinds 1994 met ijzeren vuist regeert, weigerde echter zijn nederlaag te erkennen en klampt zich aan de macht vast. De Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz zei na gesprekken met Jammeh woensdagavond dat hij nu “minder sceptisch” is dat er een vreedzame oplossing uit de bus kan komen.

Soldaten aan de grens

Ecowas, een regionaal samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, heeft aan de grens met Gambia honderden soldaten uit Nigeria, Senegal, Ghana en Togo verzameld. Zij kunnen Jammeh desnoods met een militaire interventie dwingen om alsnog te vertrekken. Het Gambiaanse leger bestaat volgens verschillende bronnen maar uit 800 tot 1.000 militairen. Maar zij zullen dus niet meer voor Jammeh vechten. Zijn presidentiële garde zou wel nog aan zijn zijde staan.

De straten in Banjul, de hoofdstad van Gambia, waren donderdag leeg door de gespannen situatie. Jammeh had dinsdag nog de noodtoestand uitgeroepen om langer aan de macht te kunnen blijven.