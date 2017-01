Hilarische conversatie: Tindermatch herinnert zich eerdere afspraak met studente niet meer

Een studente aan de Britse University of Lincoln heeft Josh, een man met wie ze een match had op Tinder, aardig voor schut gezet. Hij wist niet meer dat ze al eens hadden afgesproken en dat was voor haar genoeg om de conversatie naar een hilarisch niveau te tillen.

Het begint allemaal redelijk onschuldig. “Waar ben je naar op zoek?” vraagt Josh. “Gewoon wat lol”, antwoordt ze. De studente heeft Josh op dat moment al herkend: ze was al eens eerder met hem naar bed geweest, maar dat was hij duidelijk vergeten.

Foto: Twitter

Langzaam duwt ze het gesprek in de richting van vroegere Tinder-dates. “Mijn vorige date kwam al na twee minuten klaar”, bekent ze. “Dat was echt gênant.”

Foto: Twitter

“Voordat hij langskwam, schepte hij nochtans goed op over zijn bedkunsten. Het bleek één grote teleurstelling. Ik heb hem nog wijsgemaakt dat ik vroeg les had, zodat ik hem aan de deur kon zetten. Mijn vriendinnen en ik lachen er nog altijd mee.”

Nu lijkt de frank van Josh toch stilaan te vallen. Iets minder spraakzaam antwoordt hij met “Ouch. Dat is best hard.”

Foto: Twitter

En dan volgt de genadeslag. “Het ergst van al is dat ik een paar maanden later een match met hem had op Tinder en hij mij al totaal vergeten was. Tot ik hem eraan herinnerde hoe slecht hij was in bed.”

Foto: Twitter

De man zal bij zijn volgende match ongetwijfeld net iets meer moeite te doen om in zijn geheugen te spitten naar eventuele eerdere ontmoetingen. Hier liep hij in elk geval een serieus blauwtje. Haar huisgenote postte de hilarische conversatie op Twitter en hij haalde op één dag tijd meer dan 8.000 retweets. Even later postte hij ook nog een vervolg.

Foto: Twitter

“Waarom ben je zo’n trut?”, vraagt Josh. “Waarom ben ik een trut als jij diegene bent die vergeet met wie hij seks heeft gehad?” reageert ze gevat. Hij biedt daarop zijn excuses aan, maar of de twee nog effectief hebben afgesproken, lijkt ons erg onwaarschijnlijk.