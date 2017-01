Steve Darcis: “Het wordt 50-50 tegen Seppi”

Steve Darcis (ATP 71) probeert zich vrijdag voor het eerst zijn carrière te plaatsen voor een achtste finale van een grandslamtoernooi. De 32-jarige Luikenaar moet op de Australian Open in Melbourne dan wel voorbij Andreas Seppi (ATP 89) zien te geraken, de Italiaan klopte woensdag erg verrassend thuisfavoriet Nick Kyrgios (ATP 13).

“Ik speel liever tegen Seppi dan tegen Kyrgios, dan weet ik wat me te wachten staat”, verklaarde de Belgische nummer twee donderdag na zijn training.

Darcis volgde na zijn eigen duel tegen Diego Schwartzman (ATP 54) nog het slot van de partij tussen Seppi en Kyrgios. “Het was een bizarre wedstrijd. Seppi speelde solide zoals altijd en bleef koel op het beslissende moment. Hij serveert beter dan Schwartzman, maar er zullen veel rally’s zijn. Het is aan mij om solide te zijn en goed te variëren”, klonk het bij Darcis. “Ik speel goed en voel me fysiek uitstekend”, klonk het nog bij ‘Shark’, die donderdag 45 minuten balletjes sloeg met zijn coach Yannis Demeroutis. “Ik vind dat ik niets te verliezen heb, alles wat komt is bonus. Seppi stond lange tijd tussen de 25e en 50e plaats op de ranking, het wordt 50-50.”

De 32-jarige Luikenaar stond op het ATP-circuit nooit eerder tegenover zijn Italiaanse leeftijdgenoot, op de Ethias Trophy van 2011 in Bergen (Challenger) haalde Seppi het in 2011 wel met 3-6, 7-5 en 6-0.

Ook Elise Mertens komt in actie

Naast Darcis komt er met Elise Mertens vrijdag nog een landgenote op de baan, zij speelt haar tweederondepartij in het dubbelspel. De 21-jarige Leuvense staat samen met de Amerikaanse Louisa Chirico in de derde partij op Court 13 tegenover de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni en de Duitse Andrea Petkovic.

Australian Open zit erop voor Flipkens

Kirsten Flipkens en Sara Errani moeten forfait geven voor hun tweederondepartij in het dubbeltoernooi op de Australian Open. De Belgisch-Italiaanse tandem had in ronde twee normaal gezien de tweede reekshoofden Bethanie Mattek-Sands en Lucie Safarova partij moeten geven, maar Errani is geblesseerd en zo mogen de Amerikaanse en de Tsjechische zonder te spelen naar de achtste finales.

Errani (WTA 53) gaf eerder donderdag geblesseerd op in haar duel in de tweede ronde van het enkelspel tegen Ekaterina Makarova (WTA 34), de Russische leidde toen met 6-2 en 3-2.

Programma van vrijdag (start om 11u plaatselijke en 01u Belgische tijd):

. Rod Laver Arena:

Eugénie Bouchard (Can) - Coco Vandeweghe (VSt)

Angelique Kerber (Dui/1) - Krystina Pliskova (Tsj)

Stan Wawrinka (Zwi/4) - Viktor Troicki (Ser/29)

Ashley Barty (Aus) - Mona Barthel (Dui)

Tomas Berdych (Tsj/10) - Roger Federer (Zwi/17)

. Margaret Court Arena:

Elina Svitolina (Oek/11) - Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/24)

Jo-Wilfried Tsonga (Fra/12) - Jack Sock (VSt/23)

Duan Ying-Ying (Chn) - Venus Williams (VSt/13)

Lukas Lacko (Slk) - Kei Nishikori (Jap/5)

Anastasija Sevastova (Let) - Garbiñe Muguruza (Spa/7)

. Hisense Arena:

Jelena Jankovic (Ser) - Svetlana Kuznetsova (Rus/8)

Andy Murray (GBr/1) - Sam Querrey (VSt/31)

Bernard Tomic (Aus/27) - Daniel Evans (GBr)

. Court 2

Mischa Zverev (Dui) - Malek Jaziri (Tun)

Sorana Cirstea (ROU) - Alison Riske (VSt)

. Court 3 (tweede partij)

** Steve Darcis (BEL) - Andreas Seppi (Ita)

. Court 13 (derde partij):

** Louisa Chirico/Elise Mertens (VSt/BEL) -

Mirjana Lucic-Baroni/Andrea Petkovic (Kro/Dui)