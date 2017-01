Iraans winkelcentrum begeeft het na hevige brand

In de Iraanse hoofdstad Teheran is donderdag een winkelcentrum van een vijftiental verdiepingen ingestort. Dat blijkt uit beelden die rechtstreeks te zien waren op de Iraanse staatstelevisie.

Het gebouw was net geëvacueerd omdat er een grote brand was ontstaan, maar binnenin waren brandweermannen nog bezig het vuur te bestrijden, aldus de televisie.

De vrees is dat veel brandweerlui om het leven zijn gekomen. Voor de instorting werden zeker 25 mensen naar het ziekenhuis gebracht wegens rookvergiftiging.

HUGE OLD BUILDING COLLAPSED OVER BIG FIRE IN CENTRAL ''TEHRAN'', DOZENS INCLUDING FIRE FIGHTERS FEARED TRAPPED pic.twitter.com/pA2Cz2oKwg