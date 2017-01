Rijdt Stoffel Vandoorne straks rond in oranje F1-bolide?

De kans bestaat dat onze Belgische F1-piloot Stoffel Vandoorne zijn eerste volledig F1-seizoen bij McLaren-Honda zal afwerken in een oranje F1-bolide.

McLaren staat voor een seizoen dat een nieuw tijdperk zal inleiden, na het vertrek van Ron Dennis en de komst van Zak Brown aan de top van de fabriek in Woking. Dat Brown een nieuwe wind wil laten waaien in zijn team was al langer duidelijk. De man die vooral bezig was met sponsorschap en marketing, maakte duidelijk dat McLaren zaken anders zal aanpakken. Daarbij zou er ook een nieuwe kleur op de wagen komen. Het team zou kiezen voor een oranje kleur op de wagen.

Tijdens Autosport International verklaarde Brown dat de livery voor 2017 vastgelegd werd door de teamleden. Daarbij sprak hij ook over visuele veranderingen op de wagen.

"We toonden het aan onze mensen bij McLaren en ze waren erg enthousiast voor de toekomst", zei Zak Brown. "We hebben de nieuwe livery vastgelegd en ik denk dat de fans enthousiast zullen zijn over onze wagen, zowel op technisch als op visueel vlak."

Toen McLaren bekendmaakte wanneer het haar nieuwe F1-bolide zou voorstellen (24 februari), werd er op Twitter gebruik gemaakt van oranje letters:

The clock is ticking… and the countdown to our 2017 car launch on Friday February 24th begins. pic.twitter.com/5qNSqfVLtw — McLaren (@McLarenF1) 16 januari 2017

In het verleden werd er al vaker gespeculeerd dat de kleur van de wagen zou veranderen. Ron Dennis wou de livery echter niet veranderen voor de fans. Vorig jaar veranderde McLaren de livery echter nog tijdens de GP van Spanje.

Voor de wagen van 2017 wordt er dus een grotere verandering verwacht. McLaren zou teruggaan naar de oranje kleur uit de jaren 1968-1971. McLaren gebruikte ook dezelfde kleuren tijdens het testen in 1997, 1998 en 2006.

Het zal afwachten worden tot 24 februari om te zien of McLaren daadwerkelijk gekozen heeft voor een volledige oranje wagen of dat er enkele delen van de wagen oranje worden.

