Italiaans hotel bedolven na lawine: eerste dodelijk slachtoffer geborgen

Een hotel in het Italiaanse Farindola is gedeeltelijk ingestort door de sneeuw nadat het werd getroffen door een lawine, veroorzaakt door de aardbevingen in de regio woensdag. “Er zijn veel doden”, zegt een van de reddingsmedewerkers aan het Italiaanse persagentschap ANSA. Een chef-kok die op vakantie was met zijn gezin is erin geslaagd om zichzelf te redden, maar zijn vrouw en twee kinderen zitten nog vast in het hotel. Een eerste dodelijk slachtoffer werd ondertussen al geborgen.

Er verbleven in totaal 29 mensen in hotel Rigopiano op het moment van de lawine: 7 medewerkers en 22 gasten (onder wie 2 kinderen). Zij bevonden zich al bijna 24u onder de sneeuw en het puin. Meteen na de lawine konden enkele van de gasten de hulpdiensten verwittigen: “Help, we sterven hier van de kou”, luidde het in een bericht.

Een familielid van één van de gasten kreeg een sms-bericht vanonder het bedolven hotel. “Ik denk dat de aardbeving alles gedaan heeft wat ze moest doen,” stond er te lezen.

Over Belgen in het gebied is er voorlopig nog geen informatie. De Belgische ambassade in Rome heeft contact met de lokale autoriteiten, zo is vernomen bij de FOD Buitenlandse Zaken.

Al één bevestigde dode

Eén lijk is ondertussen al geborgen. Volgens persagentschap Ansa gaat het om een man.Twee andere gasten werden overgebracht naar het ziekenhuis, het gaat om de kok Giampiero Parete en Fabio Salzetta. Zij waren buiten op het moment dat de lawine eraan kwam.

Ondertussen heeft de kok Giampiero Parete (38), één van de gasten die kon vluchten, getuigd over de ravage. “Ik was buiten bij mijn auto toen de lawine eraan kwam. Ik zag een muur van sneeuw, en dan niets meer... Ik kon ontsnappen, maar mijn vrouw en twee kleine kinderen, Ludovica (6) en Gianfilippo (8), zitten nog altijd in het hotel. Ik maak mij grote zorgen.”

Foto: EPA

De grote reddingsactie is nog altijd aan de gang: twintig brandweermannen, twee reddingsteams uit de bergen, zes ziekenwagens en de lokale politie zijn ter plaatse. Hun werk wordt wel zwaar belemmerd door de dikke laag sneeuw in de regio. De reddingswerkers moeten op ski’s naar het hotel. “Er zijn veel doden”, aldus Antonio Crocetta, een van de coördinatoren van de reddingsactie aan ANSA. Twee mensen die op het moment van het ongeval buiten waren, zouden volgens Ansa zijn gered.

Foto: EPA

De lawine in het Gran Sasso-bergmassief werd meer dan waarschijnlijk veroorzaakt door de reeks aardbevingen van woensdag. Daarbij kwam minstens één persoon, een man van 83, om het leven. Sommige plekken in de regio zijn van de buitenwereld afgesneden. Duizenden gezinnen zitten zonder stroom. De aardbevingen hadden allemaal een kracht van meer dan 5 en deden zich voor binnen een tijdspanne van een uur. Premier Paolo Gentiloni noemde het “een moeilijke dag voor Italië”.

De regio werd vorig jaar al opgeschrikt door een aantal aardbevingen. De gemeente Amatrice werd toen volledig verwoest.