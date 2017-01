Antwerp Giants leider af na nederlaag op Franse bodem

Antwerp heeft woensdag op de vijfde speeldag in groep L van de Europe Cup basketbal voor mannenteams een 87-74 nederlaag geleden bij het Franse Gravelines. Bij de rust stonden de Giants nog één puntje voor (47-48), maar in het derde kwart (21-10) sloeg Gravelines een kloof.

Door de nederlaag moet Antwerp de leiding in de groep opnieuw afstaan aan het Turkse Demir Insaat, dat het Slovaakse Prievidza met 111-77 inblikte. Demir Insaat heeft nu 9 punten, Antwerp 8, Gravelines 7 en Prievidza 6. De zes groepswinnaars en de beste twee tweedes plaatsten zich voor de achtste finales. De andere acht plaatsen worden daarin ingevuld door teams uit de Champions League. Volgende week woensdag speelt Antwerp zijn wedstrijd van de zesde en laatste speeldag in Slovakije. Als Antwerp daar wint en Demir Insaat lijdt een thuisnederlaag tegen Gravelines, is Antwerp alsnog groepswinnaar.