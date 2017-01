Schoonzoon (34) van Maggie De Block overleden

Koen Thomas (34), de schoonzoon van ­minister van Volks­gezondheid Maggie De Block, is woensdagavond plots overleden. Hij was de jeugd van basketclub Asse-Ternat aan het trainen toen hij uit het niets in elkaar is gezakt. Er waren verschillende artsen in de zaal, maar toch kon niemand nog helpen.

“Koen was als assistent-coach training aan het geven aan ­jonge basketbalspelertjes, van 11 en 12 jaar”, zegt Mark ­Bogaert, voorzitter van basketclub ­Asse-Ternat, die gisteravond getuige was van het drama. “Hij stond op het veld toen hij plots in elkaar is gezakt. Vermoedelijk gaat het om een hartaanval. Er was een aantal artsen in de zaal en die hebben hem proberen te reanimeren. De aanval moet zo abrupt geweest zijn dat zelfs zij hem niet meer hebben kunnen redden. Zijn overlijden is een zware klap voor de club.”

Volgens het club­bestuur sukkelde Koen Thomas al jaren met zijn gezondheid. “Hij had long- en hartproblemen. Daarom heeft hij enkele ­jaren niet op en langs het veld kunnen staan, hoewel basketbal zijn passie was.”

Assistent-coach

“Dit seizoen leek het beter te gaan”, aldus de voorzitter. “Hij heeft bij de start een functie als assistent-coach opgenomen. Dat ging hem goed af. Tot dit drama is ­gebeurd. Vreselijk.”

Koen Thomas is de schoonzoon van minister van Maggie De Block, ­minister van Volks­gezondheid voor Open VLD. Die reageerde gisteren aangeslagen. “Zij is bijzonder aangedaan. Ze gaat zich een paar ­dagen terugtrekken bij haar familie. De minister wenst dit verlies in intieme kring te verwerken”, zegt Els Cleemput, woordvoerster van ­De Block.

Thomas was samen met Julie Asselman (29), de dochter van Maggie De Block.