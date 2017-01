Sofie Goos geeft naam aan wielerwedstrijd

Borgerhout - De Grote Prijs van Borgerhout wordt in 2017 omgedoopt tot de Grote Prijs Sofie Goos van Borgerhout. Het meterschap van de triatlete moet de wedstrijd verder opwaarderen.

Vorig jaar werd de Grote Prijs van Borgerhout na jarenlange afwezigheid opnieuw in het leven geroepen. De wielerwedstrijd was sinds 1933 een vaste waarde voor het district. Ook in 2017 komt er een nieuwe editie van het wielerevenement dat een dameskoers voor eliterenners, een koers voor caféploegen en een kinderkoers omvat.

Organisator Marc D’Hooge vroeg triatlete Sofie Goos om haar naam en meterschap te geven aan de wedstrijd. “Sofie Goos is een topatlete die al heel wat gepresteerd heeft in haar carrière. Dat ze haar naam koppelt aan onze wedstrijd is een hele eer. We willen haar via deze weg ook belonen en ons respect tonen voor de weg die zij heeft afgelegd vorig jaar en de wilskracht die ze daarbij getoond heeft.”

Goos werd tijdens een looptraining in Park Spoor Noord neergestoken en liep daarbij zware verwondingen op. “De eerste nieuwe editie van de wielerwedstrijd werd vorig jaar overladen met lof en nu ook Sofie Goos zich achter de wedstrijd zet, wordt de wedstrijd een grote toekomst voorspeld. Het dameswielrennen zit in de lift. Goos geeft deze UCI elite-dameswedstrijd graag mee een duwtje in de rug”, aldus D’Hooge.

Trainen in Spanje

Goos heeft jarenlang in hartje Borgerhout gewoond, maar de wielerwedstrijd kende ze niet echt. Toch is ze trots om nu deel uit te maken van het event. “Het vrouwenwielrennen mag meer in de kijker staan en verdient meer aandacht. Net zoals ook de vrouwelijke triatleten minder aandacht krijgen dan de mannen”, zegt Sofie vanuit Spanje. “Ik zie de vrouwelijke wielrenners hier dagelijks heel hard trainen. De koers is een verschrikkelijk zware sport en daar heb ik respect voor. Ik ben dan ook blij dat ik ze deze zomer in Borgerhout mag aanmoedigen.

De Grote Prijs Sofie Goos van Borgerhout vindt dit jaar plaats op zondag 9 juli.