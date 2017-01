Stad Antwerpen investeert 1,5 miljoen euro in kinderopvang

Antwerpen - Schepen van Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA) investeert 1,5 miljoen euro in kinderopvang. Met dit bedrag verhoogt het aanbod aan inkomensgerelateerde opvangplaatsen gevoelig.

Deze prefinanciering ligt vrijdag op de tafel van het Antwerpse schepencollege. Met de 1,5 miljoen euro komt de Barcelonanorm (33 plaatsen per honderd kinderen tussen 0 en 3 jaar) dichterbij. Hoewel het bedrag niet zal terugbetaald worden, zullen deze opvangplaatsen in de toekomst door Vlaanderen worden overgenomen. “Met zelf te financieren zorgen we voor een versnelling”, zegt Nabilla Ait Daoud.

Zo kunnen honderd bestaande opvangplaatsen de omschakeling maken van een vast tarief naar een inkomensgerelateerd tarief. 150 nieuwe kinderopvangplaatsen worden opgestart waarbij het tarief ook wordt bepaald op basis van het inkomen. De prioriteit gaat naar initiatieven in de wijken rond het station Antwerpen-Centraal, de Atheneumbuurt en Borgerhout binnen de Ring. Het zijn buurten die ofwel inwoners tellen met een laag inkomen of een gebrek aan kinderopvang hebben. “Bij mijn aantreden had de stad 1.800 opvangplaatsen tekort ten opzichte van de Barcelonanorm”, zegt de schepen. “Een echt drama voor de werkende Antwerpenaar. Ik heb dit tekort intussen grotendeels kunnen wegwerken, dankzij zware inspanningen en grote investeringen. Mensen spreken intussen van de ‘Nabillanorm’. Deze erkenning voor mijn inspanningen doet mij enorm deugd.”

Momenteel bedraagt het tekort nog slechts 275 opvangplaatsen. Met de bijkomende plaatsen dankzij de prefinanciering zal het tekort nog slechts 125 plaatsen bedragen.