Get Ready! kan het nog steeds: eerste tv-optreden met ‘Diep’ doet podium daveren

In de studio van één-programma Van Gils & Gasten zijn ze nog aan het bekomen, want Get Ready! ging ‘Diep’ tijdens de aflevering woensdagavond. De Belgische boysband schitterde opnieuw in dezelfde bezetting als in 1995.

Vorige week maakten ze het nieuws bekend. De Belgische boysband is terug van nooit weg geweest. Jimmy Samyn en Koen Bruggemans zijn nooit gestopt met de populaire groep, maar de huidige compagnons Kenny Philippaars en Bob van Kerkoerle vertrokken uit de band. Zo keerden ze terug naar de oorspronkelijke leden, want hun groep werd opnieuw aangevuld met Glenn Degendt en Jean-Marie ‘JM’ Desreux terug naar de groep.

Hun karakteristieke enthousiaste boysbandmoves zijn ze nog niet verleerd. In februari komt er ook een Best Of Album in de rekken en de nieuwe (en oude) Get Ready! zal te zien zijn in talloze live optredens over heel Vlaanderen. “Ik heb altijd tegen Koen gezegd dat ik onmiddellijk zou stoppen als ik voelde dat er bij de fans geen enthousiasme meer was. Wel, ik denk dat die dag nog heel veraf is”, klinkt het bij Jimmy.