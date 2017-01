“Burn-out is niet het einde van de wereld”

Sint-Amands - Meer en meer mensen hebben te kampen met een burn-out. Volgens recente cijfers raakt één op de tien werknemers opgebrand. Heel wat patiënten laten zich tegenwoordig dan ook behandelen door een burn-outcoach. Heidi De Smedt is de eerste die in Klein-Brabant een praktijk is begonnen.

Een burn-out wordt veroorzaakt door overmatige en chronische stress op de werkvloer. Mensen kunnen zich door de druk en de stress niet meer ontspannen en hun lichaam niet meer doen ontladen. “Er ontstaat spierpijn, hoofdpijn, je begint te hyperventileren, er is concentratieverlies en er doen zich slaapproblemen voor. En dan komt het moment dat je crasht. Je wil wel voortdoen met alles, maar je lichaam kan niet meer en wil niet meer mee. Dat is een burn-out”, zegt Heidi De Smedt uit Sint-Amands.

De Smedt is de eerste burn-outcoach in Klein-Brabant. Een viertal jaar geleden kreeg ze zelf een burn-out. “Ik was kwaliteitsingenieur bij een bedrijf en plots was die burn-out daar. Het ging niet meer. Ik kwam eerst bij psychologen terecht en later bij een burn-outcoach. En die heeft mij echt heel goed geholpen. Zo goed eigenlijk dat ik zelf burn-outcoach ben geworden. Ik was kwaliteitsingenieur op mijn vorige werk, maar nu ben ik kwaliteitsingenieur voor mensen en hun leven. Een burn-out is perfect aan te pakken en is zeker het einde van de wereld niet.”

Tijdens een sessie met Heidi staat vooral praten centraal. “Mensen laten praten over wat ze allemaal hebben meegemaakt, hoe die burn-out er gekomen is: daar begint het eigenlijk mee. En dan vooral de boodschap proberen over te brengen dat je vanaf nu alleen maar aan het heden en de toekomst moet denken. Weg met de tunnelvisie en duidelijk maken dat het leven nog heel wat te bieden heeft. Leren blij zijn met de kleine dingen in het leven. Als dat lukt, dan ben je op de goede weg om van je burn-out af te geraken.”

Op dit ogenblik kampt bijna 10% van de werknemers met een burn-out. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex.

www.like2be.be