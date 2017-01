De Lijn stuurt ‘vuile bussen’ naar landelijke gemeenten

In de buurt van Mol, Westerlo en Heist-op-den-Berg gaan meer bussen rondrijden met een hogere uitstoot. Dat is een gevolg van de lage-emissiezone in Antwerpen. Vanaf 1 februari mag De Lijn de meest vervuilende bussen niet meer in de stad gebruiken. Dus worden ze geruild met modernere bussen uit het platteland.

Vanaf volgende maand worden de Antwerpse binnenstad en Linkeroever lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende wagens worden dan geweerd. De regels gelden ook voor De Lijn. Vervuilende bussen mogen niet meer in Antwerpen rijden, of ook zij riskeren een fikse boete.

De Lijn lost dat op door de meest vervuilende bussen die nog een motor volgens de verouderde Euro 2-norm hebben, voortaan in te zetten op buslijnen die Antwerpen niet bedienen, en de modernere bussen die daar rijden naar Antwerpen te halen. “De voertuigen die niet meer in Antwerpen mogen rijden, worden verdeeld over de stelplaatsen van Mol, Westerlo, Heist-op-den-Berg in de provincie Antwerpen en Aarschot en Tremelo net over de provinciegrens in Vlaams-Brabant”, zegt woordvoerder Marc Deschuyter van De Lijn.

De openbare vervoermaatschappij benadrukt dat het niet echt om ‘vuile’ bussen gaat. “Ook alle oudste modellen zijn uitgerust met een roetfilter. De impact mag dus niet overdreven worden.”

In totaal gaat het om een zeventigtal bussen van De Lijn die niet meer in de lage-emissiezone mogen rijden.

De gemeenten rond de vijf stelplaatsen zijn niet te spreken over de nadelige ruiloperatie. “Het kan niet dat de landelijke gebieden de dupe worden van een groene maatregel in de stad”, zegt sp.a-parlementslid David Geerts, die ook schepen van Mobiliteit is in Heist-op-den-Berg. “Onze inwoners willen ook in nieuwe bussen zitten en willen ook zo min mogelijk vervuiling in hun buurt.”