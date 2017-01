Origi mist strafschop voor Liverpool maar stoot wel door in FA Cup

Liverpool stoot met het schaamrood op de wangen door naar de vierde ronde van de FA Cup. Tegen vierdeklasser Plymouth Argyle had het een replay nodig en die werd slechts met het kleinste verschil gewonnen. Divock Origi miste een strafschop.

In de FA Cup krijgt Loris Karius van Klopp de voorrang op Simon Mignolet maar om de blamage van de heenwedstrijd op Anfield recht te zetten rekende de Duitse coach wel op Divock Origi. Het was echter Lucas Leiva die The Reds na 19 minuten op voorsprong kopte. Liverpool had het lastig en Plymouth Argyle weerde zich kranig. Liverpool kwam een kwartier voor het einde met de schrik vrij toen de halve omhaal van Jake Jervis op de paal strandde want doelman Karius stond aan de grond genageld. In het slot van de wedstrijd kregen de Reds nog een penalty en Origi zette zich achter het leer, maar de Rode Duivel trapte matig en stuitte op de doelman van Plymouth. In de vierde ronde neemt Liverpool het op 28 januari in eigen huis op tegen Wolverhampton.

Ook Newcastle United bekert voort. De Engelse tweedeklasser kwam op het veld van reeksgenoot Birmingham City niet verder dan een 1-1 gelijkspel. In de replay voor eigen publiek haalden de Magpies het met 3-1. Matz Sels stond bij de thuisploeg tussen de palen. Matt Ritchie opende al vroeg de score voor de thuisploeg, Yoan Gouffran maakte er nog voor rust 2-0 van. Sels werd in de 71ste minuut nog geklopt maar Ritchie legde de 3-1-eindcijfers vast. In de vierde ronde nemen Selz en co het op tegen derdeklasser Oxford United.