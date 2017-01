Trouwfoto’s definitief verloren? “Schadevergoeding brengt herinneringen niet terug”

Deurne - De trouwfoto’s van de Afghaanse Antwerpenaar Hayati Esmatollah – die door de dienst schijnhuwelijken in het districtshuis van Deurne kwijtgespeeld zijn – lijken voorgoed verloren. De ombudsvrouw van de stad heeft hem geadviseerd om een schadevergoeding te vragen.

Om aan te tonen dat hij wél echt getrouwd was in Afghanistan, bezorgde Antwerpenaar Hayati Esmatollah een dvd met zijn trouwfoto’s aan de dienst schijnhuwelijken van de stad Antwerpen. Maanden later heeft hij de herinneringen aan zijn huwelijk nog steeds niet terug. De dvd is namelijk verloren gegaan bij de stadsdienst in het districtshuis van Deurne. Op 30 december deed hij zijn verhaal in uw krant.

Stad wil geen originelen meer

Hayati diende daarna een klacht in bij de ombudsvrouw, die hem deze week een antwoord bezorgde. De dvd is nog steeds niet teruggevonden en de medewerkers van de dienst bieden hun verontschuldigingen aan. De stad heeft intussen ook actie ondernomen om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden. Originele stukken worden vanaf heden niet meer aanvaard. De ombudsvrouw adviseert Hayati een schadevergoeding te vragen.

“Een schadevergoeding?”, reageert Hayati. “Dit zijn herinneringen die ik niet met geld kan terugkopen. Wat moet ik met dat geld? Op mijn trouwfoto’s kan ik toch geen waarde plakken?”

Hayati is wel blij dat de stad actie heeft ondernomen. “Voor mij is het te laat, maar in ieder geval zal niemand anders hetzelfde overkomen. Maar ik weet nu echt niet meer wat ik moet doen. De kans dat ik mijn trouwfoto’s ooit terug zal zien, is nu wel heel erg klein.”

Ombudsvrouw Karla Blomme vindt het een erg spijtig voorval. “Ik ben van oordeel dat de klacht gegrond is en zal dat ook zo voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen”, zegt Blomme. “Het is spijtig dat de stad zelf geen voorstel doet, zoals een fotoshoot samen met zijn vrouw bijvoorbeeld. Het enige dat nu nog kan, is een financiële ­vergoeding, maar dat maakt weinig goed natuurlijk. Zulke herinneringen zijn niet in geld uit te ­drukken.”