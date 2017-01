VIDEO. Koning ontbijt met Matt Damon

Koning Filip (56) heeft woensdagochtend op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos ontbeten met de Amerikaanse topacteur Matt Damon (46).

De Hollywoodacteur investeert met zijn organisatie Water.org in proper water voor ontwikkelingslanden. “Jullie koning is down-to-earth en vriendelijk. We hadden een klik”, zei Damon na zijn ontmoeting aan VTM Nieuws.

“We hebben allerlei zaken besproken. Buitenlandse hulp, bijvoorbeeld. Onze deal met Stella Artois. En een mogelijk bezoek aan België.” Water.org krijgt vijf miljoen euro van biergigant AB InBev, dat onder meer Stella Artois verdeelt, om 3,5 miljoen Afrikanen te voorzien van zuiver water.