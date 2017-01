Tekort aan bedden in Antwerpse ziekenhuizen dreigt

In verscheidene ziekenhuizen in het Antwerpse en in de rest van de provincie dreigt een beddentekort. “De situatie is zeer nijpend”, zegt Jan Stroobants, spoedarts van het ZNA Middelheim.

De ziekenhuizen krijgen pieken in het aantal patiënten in de regel wel altijd opgelost. “Zo hebben we een systeem op internet waarmee we op elk moment kunnen zien hoeveel bedden elk ziekenhuis in de provincie nog vrij heeft”, zegt Jan Stroobants, die ook voorzitter is van de Belgische vereniging voor spoedartsen. “Het systeem is destijds opgezet voor rampen, maar we gebruiken het ook als een overrompeling dreigt.”

Zoals nu dus, hoewel de situatie varieert van dag tot dag en van ziekenhuis tot ziekenhuis. Bij het UZA wordt nog geen alarm geslagen en ook ziekenhuizen zoals Sint-Dimpna in Geel en het AZ Herentals rapporteren alleen maar een grote drukte. In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden zijn wel al een aantal niet-dringende ingrepen uitgesteld en patiënten naar andere ziekenhuizen overgebracht.

Seizoensgebonden werken

Jan Stroobants. Foto: Photo News

In januari is er volgens Jan ­Eyckmans van Volksgezondheid altijd een piek omdat patiënten ingrepen in de feestperiode liever uitstellen én er nu de patiënten bijkomen met complicaties door griep of luchtweginfecties. “Dat geeft ook extra organisatorisch werk”, zegt Jan Stroobants. “We moeten vaker inschatten of een opname van bijvoorbeeld iemand in een rusthuis wel echt nodig is, we moeten kijken of patiënten naar andere ziekenhuizen kunnen, enzovoort. Wat personeel en aantal bedden betreft, zijn we nu eenmaal niet ingericht op zo’n seizoenspiek. Eigenlijk zouden we zoals de horeca met seizoensgebonden mensen en middelen moeten kunnen werken, maar dat is natuurlijk niet simpel.”