Nog niet duidelijk wie baby Grace achterliet, link met woonwagenpark in Deurne

Deurne / Wijnegem - Hoe kwam de ontvoerde baby Grace in Wijnegem terecht? Over die vraag buigt de politie zich nog steeds. In een woonwagenpark in Deurne – langs de Wommelgemse Autolei – woont alvast een familie die gelinkt kan worden de twee broers die verdacht worden van de ontvoering van de baby en de moordpoging op de moeder. De politie onderzoekt die link.

Het woonwagenpark langs de Autolei, op het grondgebied van Deurne, doet aan als een vakantiepark. Alles is er goed onderhouden, en voor de deur van de – meestal netjes afgewerkte – bungalows staan luxueuze Duitse wagens geparkeerd. Dit is niet waar je aan denkt als je het woord woonwagenpark hoort.

Toch is het voor de politie bekend terrein. Volgens onze informatie wordt er wel vaker met auto’s gesjacherd en leiden diefstallen geregeld terug naar de bewoners van het park. “Er wordt een eigen set van normen en waarden gehanteerd”, klinkt het bij politiebronnen. “Zo wordt er nooit buiten de gemeenschap getrouwd. En als er een familie verhuist, is het naar een woonwagenpark elders in het land. Vandaar dat de families meestal wel op één of andere manier aan elkaar gelinkt kunnen worden.”

Zo ook met de familie Weiss, waarvan twee telgen in de gevangenis zitten voor de moordpoging op Presila Bogaert en de ontvoering van haar vijf maanden oude baby Grace, die maandagavond werd teruggevonden in Wijnegem. De gebroeders Jordy en Tony W. – respectievelijk de papa en de oom van de baby – zouden bevriend zijn met een familie uit het woonwagenpark in Deurne. Onder meer daarom werd daar al gezocht naar een auto die gefilmd werd nadat baby Grace voor een huis in Wijnegem was teruggevonden, gezond en wel. Maar een concreet spoor naar wie de baby achterliet, heeft de politie niet.

In het park zelf hebben de meesten nog nooit van de gebroeders Weiss gehoord. “We hebben het verhaal over de ontvoering wel gevolgd via de media, maar verder zegt het ons niets”, zegt een van de bewoonsters. “Velen hebben een verkeerd beeld van ons woonwagenpark. Het is hier aangenaam wonen.”