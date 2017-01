POLL. Wat is de snelste manier om van Deurne tot in het Antwerpse stadhuis te geraken?

Deurne / Antwerpen - Hoe geraakt u het snelst van Deurne tot in het Antwerpse stadhuis? Het districtscollege van Deurne doet de test. Maandag om 8u vertrekken ze elk met een ander vervoersmiddel aan het Deurnese districtshuis.

Het districtscollege van Deurne kruipt maandag in de huid van Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond om Top Gear-gewijs uit te maken wat het snelste vervoersmiddel is om van Deurne naar het centrum van Antwerpen te geraken. De vergelijking met de Britse topreeks gaat misschien niet helemaal op, want er is één duidelijk verschil. “Het is géén race”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). “Alles moet reglementair gebeuren, er mag bijvoorbeeld niet tegen de richting gefietst worden. Kortom, de verkeersregels moeten dus gerespecteerd worden.”

Fiets, auto en openbaar vervoer

Het startschot wordt maandag om 8u gegeven aan het Deurnese districtshuis. Tjerk Sekeris neemt de fiets, districtsschepen Karen Maes (Groen) test de snelheid van de Velo-stadsfiets uit, Ariane Van Dooren (CD&V) neemt de tram, Elke Brydenbach (N-VA) de bus en Freddy Lorent (Open Vld) doet een dappere poging met de auto. “Met de vele openbare werken in en rond Antwerpen én Deurne willen we proefondervindelijk aantonen hoe de Deurnenaar zich het beste naar de stad kan begeven”, zegt Sekeris. “Daarnaast kunnen we zo ook het Velo-systeem promoten dat zijn weg naar de districten heeft gevonden. De voornaamste boodschap die we willen meegeven is: denk goed na over hoe u zich verplaatst.”

Hoewel de ‘wedstrijd’ nog niet gereden is, hebben de Deurnese districtsburgemeester en -schepenen al wel een vermoeden over de uitkomst van de rit. “Ik denk niet dat de auto een kans maakt, zeker niet op een maandagochtend om 8u. Om 10u zou de auto misschien nog een waterkansje hebben. De eindbestemming is ook het stadhuis, dus de auto moet ook geparkeerd worden. We gaan ervan uit dat de fiets en de Velo de grootste kanshebbers zijn om het vlotste op de bestemming te geraken”, denkt de Deurnese districtsburgemeester.

Kleine wandeling

Ook de tram en bus halen mogelijk een mooie tijd, maar de rit vertrekt aan het districtshuis en dus moet de wandeling naar de halte ook ingecalculeerd worden. Ook met het openbaar vervoer moeten Ariane Van Dooren en Elke Brydenbach bij aankomst eerst nog een kleine wandeling doen vooraleer ze aan het stadhuis zijn. “Ik zal tram 5 nemen die ondergronds veel vlotter kan rijden dan tram 10 boven de grond”, zegt Van Dooren. “We zullen zien, maar ik denk toch dat ik een goede kans maak.”