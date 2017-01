“Kinderen kijken echt uit naar de bibbus”

Luchtbal-Rozemaai / Antwerpen - Leerlingen van basisschool De Optimist in de Antwerpse wijk Luchtbal mochten gisteren als eerste de nieuwe bibbus van de stad Antwerpen in gebruik nemen. De bus is een rijdende bibliotheek, een voorleesruimte én cinemazaaltje in één.

De eerste Belgische bibbus reed voor het eerst uit in Antwerpen in 1959. Het was een mobiele wijkbibliotheek voor jong en oud. Sinds 1991 rijdt de bus enkel naar scholen. In 2008 kwam er een tweede bij en sinds 2012 zijn er drie Antwerpse bibbussen. De bussen gaan langs bij meer dan tachtig basisscholen die geen bibliotheek in de buurt hebben. In totaal maken jaarlijks zo’n 770 klassen gebruik van de bibbus. Het oudste exemplaar ging al vijftien jaar mee en was dus dringend aan vervanging toe.

Leerlingen van basisschool De Optimist in de Antwerpse wijk Luchtbal mochten gisteren als eerste de nieuwe vervanger uittesten. Schepen van Cultuur, Caroline Bastiaens (CD&V), las hen een verhaaltje voor en huldigde zo de nieuwe bibbus officieel in. “Antwerpen is dé boekenstad bij uitstek”, zegt Bastiaens. “De nieuwe bibbus kreeg een volledig nieuwe look. Ze is geschikt voor klasbezoeken, maar kan ook ingezet worden tijdens evenementen als mobiele jeugdbibliotheek. Een bib draait niet meer alleen om boeken ontlenen. Bibliotheken zijn meer en meer ontmoetingsplekken waar we kinderen willen inspireren met de nadruk op het plezier van het lezen.”

www.antwerpen.be/bibvoorscholen