Frank Deboosere test elektrische fietswanten van Brechtse ontwerpster

Brecht - In De Inspecteur op Radio 2 test weerman Frank Deboosere deze ochtend de elektrische fietswanten van ontwerpster Nikky Van Winkel. “Een origineel idee. 6 op 10, wat mij betreft.”

Frank Deboosere is een fervent fietser, ook voor zijn woon-werkverkeer. Om zijn handen warm te houden, draagt hij bij koud weer een paar handschoenen met wanten erover. Maar de Brechtse hoeden- en schoenenontwerpster Nikky Van Winkel had Deboosere eind oktober al haar zelf uitgevonden verwarmde e-fietswanten overhandigd, en deze week heeft Deboosere die getest. Vandaag brengt hij in de producttest van De Inspecteur op Radio 2 verslag uit. “Het is een hele onderneming om alles te bevestigen”, aldus Deboosere, “ik ben zeker vijf minuten kwijt. Maar als ik mijn handen in de ‘ovenwanten’ steek, voelt dat heel erg leuk.”

En na het fietsen: “Ze zijn erg luchtig, langs de gaten komt er toch altijd koude lucht binnen. Mijn vier vingers voelen wel warm, tegen het verwarmingselement, maar mijn duim blijft in de kou. Ik vind de e-fietswanten een origineel, goed uitgewerkt idee; 6 op 10 wat mij betreft. Maar ik blijf toch bij mijn gewone hand- schoenen.”