Autoluwe binnenstad breidt tot eind 2018 niet meer uit

Mechelen - Als de laatste aanpassingen zijn doorgevoerd, komen er tot eind 2018 geen autoluwe straten meer bij in de Mechelse binnenstad. Het stadsbestuur heeft daarover een consensus bereikt.

Dit voorjaar, volgens de huidige planning in februari reeds, stuurt de stad de verkeerssituatie in het centrum op enkele plaatsen nog bij. Dat zijn de laatste ingrepen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Zo breidt de autoluwe zone in de Frederik de Merodestraat uit tot aan de hoek met de Biest. Er is nieuwe signalisatie geplaatst om automobilisten te waarschuwen.

Door deze ingreep is in de Varkensstraat enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten. “De appartementen zijn voortaan te bereiken via de weg naast de inrit van de parking van het hotel op de Veemarkt”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).

Camera op Veemarkt

Op de Veemarkt is er binnenkort voor het eerst een zogenaamde ANPR-camera operationeel, een camera met nummerplaatherkenning . Die moet de naleving van de autoluwe zone in de Befferstraat controleren. “Tot nog toe hanteerden we daar een gedoogbeleid”, stelt de schepen. Daar komt een einde aan. Wie zonder toelating toch de Befferstraat inrijdt, mag zich verwachten aan een boete van 55 euro.

Sinds kort houdt ook in de Sint-Jansstraat zo’n ANPR-camera toezicht op het autoluwe karakter van de straat. “Op vraag van de bewoners maken wij ook de naburige Van Hoeystraat autoluw. Dat is vermoedelijk ten vroegste iets voor de zomer”, zegt De Bie. De kans is reëel dat bewoners van andere centrumstraten eenzelfde maatregel wensen. “Als die vraag er zou komen, zal de invoering ervan alleszins niet meer voor deze bestuursperiode zijn. Nieuwe initiatieven rond autoluwe zones komen er voor eind 2018 niet meer”, reageert de schepen van Mobiliteit.

Geen draagvlak

Binnen de meerderheid van de stadslijst Vld-Groen-m+, N-VA en CD&V is er geen draagvlak zijn om de autoluwe kern verder uit te breiden. Mogelijke nieuwe ingrepen zullen wellicht deel uitmaken van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Zo was er in het verleden al sprake van een autoluwe Onze-Lieve-Vrouwestraat en een autoluwe IJzerenleen.

Dat voornemen zorgde voor de nodige onrust bij de middenstand. “Het terrassenplein op de IJzerenleen was het laatste initiatief voor deze bestuursperiode”, zegt de schepen nog. Al ziet Marina De Bie wel uitdagingen voor de toekomst. Zoals het bijsturen van de verkeerscirculatie op de as Keizerstraat-Frederik de Merodestraat. “Eenrichtingsverkeer is daar mogelijk een oplossing. Al zal er voor bussen en politiewagens altijd tweerichtingsverkeer nodig blijven”, klinkt het.