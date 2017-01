VIDEO. Trein stilgelegd na ongezien vandalisme, reizigers gewond

Ongeziene taferelen op twee treinen in Aalst en in Denderleeuw. Vandalen hebben dinsdagavond delen van de trein kort en klein geslagen. De noodhamer werd losgerukt en verschillende ramen en binnendeuren sneuvelden. De schade was zelfs zo groot dat de NMBS niet anders kon dan de trein in Aalst stil te leggen. Reizigers liepen namelijk het risico om zich te verwonden aan het stukgeslagen glas.

Het gebeurt steeds vaker dat vandalen het gemunt hebben op treinen. Ook vorige week nog werd een trein in onze streek zwaar onder handen genomen. Van de dader, of daders is geen spoor.