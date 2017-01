18 maanden voor schoendoos met pornografisch materiaal

Westerlo - De strafrechter in Turnhout heeft Joris V. (33) uit Westerlo veroordeeld tot 18 maanden celstraf en 600 euro boete. Hij is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

Op 25 september 2015 voerde de politie bij hem een huiszoeking uit voor de teelt van cannabis. In een schoendoos op de slaapkamer vonden de speurders een usb-stick. Daarop stonden negentien filmpjes met kinderpornografisch materiaal en acht foto’s van meisjes in seksuele houdingen.

De man bekende dat hij jaren geleden relaties had gehad met minderjarige meisjes en de beelden had gedownload om na te gaan of hij zich effectief voelde aangetrokken. Hij had de filmpjes naar eigen zeggen nog niet bekeken.

De rechter noemde de feiten verwerpelijk. “De man moet beseffen dat hij door het downloaden van kinderpornografische beelden bijdraagt tot het ernstig leed dat deze kinderen wordt aangedaan.”