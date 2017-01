Gastland Gabon kan weer niet winnen op Afrika Cup, ondanks sterke Aubameyang en Ovono

Gastland Gabon is er woensdag in zijn tweede wedstrijd in groep A niet in geslaagd zijn eerste zege te boeken op de Afrika Cup. De “Panters” speelden in Libreville 1-1 gelijk tegen Burkina Faso.

Gabon nam de wedstrijd voor eigen publiek in handen en dwong snel enkele goede kansen af. De knal van Denis Bouanga spatte evenwel uiteen op de lat. Burkina Faso, dat zijn topspeler Jonathan Pitroipa al na tien minuten geblesseerd zag uitvallen kwam tegen de gang van het spel in op voorsprong. Na een Gabonese hoekschop, trapten “de Hengsten” het leer ver weg, de voor Pitroipa ingevallen Prejuce Nakoulma maakte zich meester over de bal, hield twee Gabonezen aan de praat en verschalkte doelman Didier Ovono (KV Oostende) in de 23e minuut met een trage schuiver.

Foto: AFP

Het gastland zette nog voor de rust orde op zaken. De onvermijdelijke Pierre-Emerick Aubameyang lokte een strafschop uit en benutte die ook. In de tweede helft, die regelmatig onderbroken werd voor blessurebehandelingen, toonde Ovono zich op het uur met een knappe redding op een schot van invaller Bertrand Traoré. Gabon duwde het gaspedaal in, maar slaagde er niet meer in te scoren. Doelman Hervé Koffi hield Bouanga tien minuten voor het einde van de potige match met een uitstekende beenveeg van de 2-1.

Gabon en Burkina Faso delen met twee punten de leidersplaats in groep A. Het Kameroen van bondscoach Hugo Broos neemt het later nog op tegen Guinee-Bissau.