Buurman krijgt zes jaar voor brutale overval op bejaarde

Turnhout - Wilkens M. (24) uit Turnhout kreeg zes jaar celstraf voor de brutale overval op zijn 77-jarige buurvrouw. “Sinds de feiten heb ik een andere moeder”, zegt dochter Chantal.

Het leven van de intussen 78-jarige Norma veranderde op 29 juli van vorig jaar in een hel. Tot dan woonde ze alleen in een appartementje in de Lindekensstraat in Turnhout. Die bewuste avond klopte haar buurman Wilkens M. bij haar aan. Hij vroeg of hij mocht telefoneren.

Eenmaal binnen duwde hij haar tegen de zetel, ging op haar zitten en haalde een slagersmes boven. “Ik moet u doodmaken”, riep hij meermaals. Vijfenveertig minuten lang bleef hij maar roepen en tieren. Hij eiste geld.

Norma was zo van de kaart dat ze zich slechts twee cijfers van haar bankkaart kon herinneren. De verdachte nam vervolgens een kussen en duwde het op haar mond. Toen ze begon te piepen, nam hij het even weg. Uiteindelijk vluchtte hij weg met vier briefjes van 50 euro uit haar portemonnee.

Sinds de feiten woont Norma in bij haar dochter Chantal Verbeek (54) en haar partner Frans Van Gestel (55). “Vroeger was mijn moeder vrolijk en levenslustig. Ze toerde nog rond op haar rode scooter en trok voor een dagje de stad in”, vertelt Chantal. “Sinds de feiten is ze bang en heeft ze weinig fut. Ze lag al meermaals in het ziekenhuis.”

