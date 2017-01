En daarom is Kelly Slater een van de beste surfers ooit

Kelly Slater wordt al jaren aanzien als misschien wel de beste surfer aller tijden. De Amerikaan is intussen 44, maar hij bewees onlangs nog eens zijn ongelofelijke skills op de Waimea River in Hawaï.

De elfvoudig wereldkampioen liet in het verleden al het grootste ‘golven-zwembad’ ter wereld bouwen, maar ook op de Waimea River kunnen surfers op zeldzame momenten surfen op zogenaamde ‘standing waves’. In december was er zo’n moment, en uiteraard trok Slater er meteen naartoe.

Op de dronebeelden is te zien hoe hij perfect zijn lichaam in balans houdt op de golfen, keer op keer. De duizenden mensen die reageren op het filmpje zeggen allemaal hetzelfde: “Amazing!”