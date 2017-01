Extra spitsdrukte in Antwerpen door noodherstelling op R2: “Hoe is dit in godsnaam mogelijk?”

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft woensdagnamiddag een rijstrook van de R2 afgesloten ter hoogte van de Liefkenshoektunnel richting Nederland. Door het vriesweer is een dringende herstelling aan het wegdek noodzakelijk. De rijbaan blijft al zeker afgesloten tot de ochtendspits van donderdag. Bij de transporteurs schieten de wegenwerken in het verkeerde keelgat.

Door het vriesweer is de noodherstelling die in december werd uitgevoerd weer ongedaan gemaakt en is de schade aan het wegdek van die aard dat het onmiddellijk gevaar betekent voor de veiligheid van de weggebruikers, meldt het AWV.

De rijstrook blijft afgesloten tot er een herstelling kan uitgevoerd worden. Door de vriestemperaturen is een onmiddellijke herstelling echter zeer moeilijk. AWV doet alvast al het mogelijke om de schade zo snel mogelijk te herstellen, maar waarschuwt dat de rijbaan al zeker afgesloten blijft voor de avondspits en de ochtendspits van donderdag. Weggebruikers houden dus best rekening met sterke hinder en worden aangeraden de locatie, indien mogelijk, te mijden.

Al het verkeer in de richting van de A12 kan slechts over één rijstrook rijden. De op- en afritten aan het complex van de R2 met de Scheldelaan blijven wel open.

De maatregel liet zich al meteen voelen tijdens de avondspits op woensdag met rond 17.15 uur een file van Beveren tot de Liefkenshoektunnel op de R2. “Bovendien zijn er nog geen werfactiviteiten gestart”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Dus de hinder kan nog enige tijd aanhouden.”

Extra spitsdrukte in Antwerpen door noodherstelling op #R2 bij Liefkenshoektunnel. Slechts 1 rijstrook vrij richting NL: file vanaf Beveren. pic.twitter.com/324417adum — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 18 januari 2017

“Kost ons handenvol geld”

De transporteurs zijn niet te spreken over de verkeershinder die de werken met zich meebrengen. “Hoe is dit in godsnaam mogelijk”, briest één van de belangrijkste transportbedrijven uit het Antwerpse. “Eén putje door de vrieskou en alles rond Antwerpen zit vast. Mijn chauffeurs doen er nu bijna twee uur over om van het Deurganckdok via de Kennedytunnel naar Antwerpen te komen. Betalen wij daarvoor honderdduizenden euro’s aan kilometerheffing?”

Volgens de bedrijfsleider tasten de transportbedrijven volkomen in het duister wanneer ‘Wegen en Verkeer’ de noodzakelijke herstelling zal uitvoeren. “Want het vriest! Misschien zijn wij te veel praktijkmensen met een gezonde portie boerenverstand en denken wij: zet daar dan één nacht met het nodige materiaal het nodige volk op en morgen kunnen we er toch terug over. Dit kost ons weer handenvol geld. Voor de Liefkenshoektunnel moeten we betalen maar daar geraakt niemand door omdat ‘Wegen en Verkeer’ doodleuk een volledig rijvak afsluit. Dus besluit iedereen via de Kennedytunnel te rijden met het gevolg dat ook heel het Waasland nu stilstaat. En dat allemaal omdat het twee dagen vriest.”